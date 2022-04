Covid, tasso di positività alle stelle in Molise. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Asrem che riporta 324 nuovi contagi sui 710 tamponi processati, con la percentuale di positività che schizza al 45,6%. E come accade ormai da settimane è sempre Campobasso la città più colpita dal virus, con 59 nuovi positivi. Seguono Termoli con 33, Isernia, con 22, San Martino in Pensilis con 20, Bojano con 12, Larino con 11 casi. C’è poi un nuovo ricovero in Malattie infettive ma anche un paziente dimesso da Anziano fragile. La buona notizia arriva sul fronte dei guariti, che sono ben 578, di cui 79 solo nel capoluogo. Gli attualmente positivi in Molise sono 8.138, mentre i pazienti ricoverati al Cardarelli sono 33 di cui 19 in Malattie infettive, 11 in Anziano fragile e 3 in Terapia intensiva. Sono 601 i pazienti che hanno perso la vita a causa del Covid, dall’inizio della pandemia.