Lievi segnali di rallentamento del Covid arrivano dal monitoraggio settimanale e dalla mappa del contagio elaborata dall’Asrem. Il numero dei nuovi casi in Molise è pressoché stabile, rispetto alla settimana precedente. E’ ancora Campobasso la città con il maggior numero di positivi e dove i casi sono in aumento. Numeri in calo invece a Termoli ed Isernia, gli altri due centri della regione maggiormente interessati dal virus. Infine, aumenta il numero dei comuni Covid free. Sono in totale 5: si tratta di Castelbottaccio, Castelverrino, San Biase, Provvidenti e Pietracupa.

IL CONTAGIO COMUNE PER COMUNE