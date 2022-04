Sarà la tintilia il filo conduttore del racconto dei vini molisani a Vinitaly, la fiera espositiva più importante in Italia in questo settore. Da domani fino a mercoledì Verona diventa come ogni anno la capitale del vino.

Ci sarà anche uno stand con le bottiglie di punta di 16 aziende molisane, produttrici di vini Doc e ad Indicazione geografica territoriale. Lo stand sarà diviso in due parti: la prima, destinata all’esposizione dei vini delle cantine locali, in questo spazio i produttori avranno un contatto diretto con i visitatori e gli operatori che visiteranno l’area del Molise.

Poi ci sarà una parte dello stand in cui saranno presentati i vini molisani e ci sarà una zona dedicata alla degustazione affidata a tecnici esperti sommelier, che illustreranno le caratteristiche dei prodotti, i metodi di produzione e lavorazione e forniranno suggerimenti anche per gli abbinamenti a tavola.

In questo spazio, inoltre, verranno organizzati anche eventi di promozione rivolti a delegazioni di operatori stranieri.

“La promozione e valorizzazione dei nostri vini – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Nicola Cavaliere – e’ l’obiettivo principale della partecipazione del Molise al Vinitaly. Attraverso il ritorno in presenza contiamo di riavviare le contrattazioni commerciali tra produttori e mercato e dare nuovamente concretezza all’incontro tra domanda e offerta. Sono convinto – ha concluso – che le aziende regionali sapranno come sempre farsi valere e sfruttare al meglio una vetrina internazionale sempre piu’ prestigiosa”. Con il nome Tintilia che dopo la curiosità iniziale è diventato il vero passpartout del nostro prodotto.