Il Covid continua a mietere vittime. L’ultima, in ordine di tempo, è una donna di 66 anni di Montagano che era ricoverata in Terapia intensiva. Tornano a salire i contagi, con 422 nuovi positivi sui 2344 tamponi processati, con il tasso di positività al 18%. 91 i contagi a Campobasso, 51 a Termoli, 40 ad Isernia. Numeri inferiori negli altri comuni interessati dal virus. L’ultimo bollettino Asrem riporta anche un nuovo ricovero in Terapia intensiva, dove è stato trasferito anche un paziente che era ricoverato in Malattie infettive. Ma ci sono anche 235 guariti. Gli attualmente positivi in Molise sono 8.231 mentre i ricoverati al Cardarelli sono 32, di cui 18 in Malattie infettive, 11 in Anziano fragile e 3 in Terapia intensiva. Il numero delle vittime sale a quota 601.