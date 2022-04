Share on Twitter

A distanza di una settimana dalla giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, si torna a parlare del tema nello specifico sulla situazione del Molise, perché non bisogna mai spegnere i riflettori su una tematica cosi importante che coinvolge tante famiglie nella nostra regione.

Questa mattina al cinema San Antonio di Termoli il comitato San Timoteo con la diocesi di Termoli-Larino ha organizzato un dibattito insieme a professionisti del settore e vertici dell’Asrem dal titolo “Disturbi dello spettro autistico nei bambini e adolescenti. Il Molise c’è?”

“In questa regione siamo assenti in questo settore- ha detto Nicola Felice presidente del comitato San Timoteo- lo dicono i dati nazionali pubblicati dal Ministero.”

Presenti la Dott.ssa Lolita Gallo direttore generale della Salute, il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano e Evelina Gallo direttore Sanitario dell’Asrem.

“La mia presenza qui oggi- ha detto il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano- testimonia la volontà d’intervenire su questa delicata questione. E’ importante per le famiglie e per chi è affetto dal disturbo dell’autismo, ed è un dovere morale riuscire a dare una mano.”

Una risposta concreta viene dal comune di Termoli, l’assessore alle politiche sociali Silvana Ciciola ha illustrato 2 progetti presentati dal comune finalizzati a implementare i servizi socio assistenziali in favore dei soggetti affetti d’autismo e malati di Alzheimer , approvati dalla Regione nell’ambito di una nuova strategia di sviluppo urbano 2020/27.

Un progetto che si svilupperà dove c ‘è la struttura di Opera Serena: il primo progetto finanzia la realizzazione di una struttura socio assistenziale per un importo di un milione e ottocento mila euro destinato alle infrastrutture e forniture per il centro.

Il secondo progetto si tratta dell’attivazione di voucher in favore delle persone affette da Alzheimer e dallo spettro autistico per finanziare i servizi socio assistenziali, per un totale di 5.000 euro.

“Un bel risultato per la città di Termoli-ha detto l’assessore Ciciola-sono stati fatti passi avanti importanti in questa direzione.”