Dopo due anni di pandemia e di apnea finalmente il Molise torna a vivere e respirare. L’occasione per presentare le bellezze del nostro territorio e le peculiarità paesaggistiche, storiche, antropologiche, architettoniche ed eno gastronomiche arriva dalla Borsa Internazionale del Turismo di Milano che apre i battenti dal 10 al 12 aprile prossimi. Dopo l’importante riconoscimento arrivato due anni fa dal prestigioso New York Times che indicava il Molise tra le principali mete da scoprire, adesso arriva la possibilità concreta di presentarsi al mondo e agli operatori di settore. A Milano si sposterà in questi giorni l’intera Regione con a capo il Presidente Toma, l’Assessore Cotugno, altri assessori e consiglieri. Ad organizzare l’appuntamento è l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, individuata come soggetto attuatore e guidata dal Commissario, Remo Di Giandomenico.

Tre giorni di incontri, spettacoli, promozioni ed eventi che terranno impegnato l’avveniristico stand molisano a vedranno la presenza di numerosi ospiti tra i quali il sindaco di Milano, Beppe Sala.

Prevista anche la consegna di una serie di premi tra i quali quello ai Comuni di Milano e Capracotta e al giornalista Vittorio Feltri. Spazio anche alla degustazione di prodotti tipici e alla presenza delle allieve dell’Istituto Alberghiero di Termoli.