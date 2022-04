Trentanove milioni di euro da spendere al più presto per la ricostruzione post sisma. E’ questa la somma che ha a disposizione il commissario Toma per affrontare le conseguenze ancora in essere del sisma che ha colpito il Molise il 14 e il 16 agosto del 2018. Toma, che di recente è stato riconfermato commissario dal Governo Draghi, ha detto di voler dare una forte accelerata alle operazioni. In suo aiuto arriva il deputato del Movimento 5 Stelle, Antonio Federico, che ha presentato e fatto approvare dalla commissione ambiente della Camera dei Deputati un emendamento volto a rafforzare la struttura commissariale. L’argomento è quello del personale necessario al funzionamento della struttura. Bene, l’emendamento Federico prevede dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario a favore del personale interno alla Regione oppure afferente agl enti regionali che si mettesse a disposizione della struttura. Praticamente un incentivo a lavorare su un fronte che sconta ritardi per mancanza di personale addetto. Un modo, quello escogitato da Federico, quello di più soldi in busta paga, per superare le difficoltà legate alla gestione del personale.

“Lo scopo dell’emendamento – dice il deputato – è quello di accelerare tutte le attività legate al post sisma e trasformare in opere tangibili i 39 milioni di euro già da tempo a disposizione del commissario”.

“Ora ci sono – prosegue Antonio Federico – le risorse umane ed economiche utili ad operare al meglio sul territorio e dare risposte immediate a centinaia di famiglie e imprese colpite prima dal sisma e poi piegate dalla pandemia”. “Non si perda altro tempo”, questa la conclusione perentoria del l’onorevole pentastellato.