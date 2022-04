Mondo politico regionale in fibrillazione, tutti scaldano già i motori in vista degli appuntamenti elettorali del prossimo anno, si voterà per Regione e Parlamento e sono decine le poltrone in palio, tutte ben retribuite.

La voce che intanto gira di più e che sta già mettendo in agitazione mezzo mondo politico regionale è quella di una revisione della legge elettorale, sarebbe la seconda in questa legislatura. La prima modifica vide la cancellazione delle surroghe, oggi si parla di una correzione delle percentuali minime per entrare a Palazzo D’Aimmo. Si vorrebbe inserire una soglia minima del 5%, anche perché le liste civiche e i vari movimenti civici che già si stanno preparando a scendere in campo fanno paura a più di qualcuno e si pensa così di scongiurare la loro possibilità di presenza nel prossimo consiglio regionale.

Ma, a tal proposito la componente del Pd di Partecipazione Democratica, che fa capo a Stefano Buono, Simone Coscia e Sandro D’Onofrio, va in senso opposto e plaude alla nascita del Comitato promotore delle nove associazioni civiche, un passo importante verso la costruzione del “campo largo” anche in Molise. Questa – affermano i tre – è l’occasione per lavorare insieme a una proposta solida in vista delle prossime elezioni, ed è necessario unire le forze per il bene della nostra regione.