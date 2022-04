EcoEcologisti oltre che pescatori: libereranno il mare dai rifiuti. Entra nel vivo il progetto “Termoli Sea Cleaners” per la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini. Iniziativa finanziata dalla Regione Molise, promotore l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. Impegnati anche il Comune di Termoli e l’Autorità Marittima Portuale. Protagonisti però i pescatori. A loro è stato consegnato tutto il materiale per raccogliere i rifiuti.

La biologa Giuseppina Mascilongo, responsabile scientifico di del progetto sta completando i protocolli operativi con i contributi di Paola Marinucci dell’Associazione Armatori Pesca del Molise, di Domenico Guidotti di Servizi Marittimi e Pescatori Molisani e di Agostino De Fenza dell’AgciPESCA, protocolli utili alla formazione dei pescatori.

La tutela dell’ambiente sempre un caposaldo.

I rifiuti per lo smaltimento finiranno in 6 scarrabili per plastica, vetro, reti e funi da pesca, legno, ferro e indifferenziato in un’area concessa dal Comune di Termoli.