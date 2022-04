Sembra cominciare a scendere, seppure lentamente, la curva del contagio in Molise. La conferma arriva dall’ultimo bollettino Asrem che riporta 180 nuovi positivi sui 1.818 tamponi processati, con il tasso di positività che scende al 9,9%. Un segnale incoraggiante, dunque, dopo settimane di casi in costante crescita. E a Campobasso, che da giorni registra numeri preoccupanti, i nuovi contagi sono 25, come pure a Termoli, mentre ad Isernia i nuovi casi sono 15. Questi sono i centri maggiormente interessati dal virus e nei quali, appunto, si registra una flessione dei contagi. Non ci sono per fortuna vittime, ma c’è il ricovero di un paziente in Anziano fragile, oltre ad un trasferimento da Infettivi a Terapia intensiva, dove i ricoverati ora sono due. In totale gli ospedalizzati al Cardarelli sono 32. Buone notizie sul fronte dei guariti che sono 460, facendo così scendere a 8.045 il numero degli attualmente positivi, mentre il numero delle persone decedute per Covid, dall’inizio della pandemia sono 600.