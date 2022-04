Giornata regolare nei campionati nazionali di futsal, si scende in campo domani, poi nuovamente stop per la disputa delle gare delle nazionali di calcio a 5. In seguito si tornerà in campo sabato 23 aprile, la stagione regolare si chiudere il 7 maggio, poi via ai play off e play out. Nel torneo di A2 trasferta proibitiva per il Cln Cus Molise contro l’Ecocity di Genzano. I molisani ospiti della terza della classe contro uno dei migliori roster di tutta la categoria. I laziali hanno pagato dazio per un avvio di stagione complicato, la svolta è arrivata tardi, considerato che la capolista Active Network ha effettuato un percorso perfetto. La corsa alla serie A1 non è interrotta, il Genzano è proiettato alla post season con il chiaro intento di festeggiare la promozione. Detto degli avversari, che possono annoverare tra le proprie fila il capocannoniere del campionato l’ex Acqua e Sapone Lukaian Baptista 26 centri in campionato, Sanginario deve fare i conti con diverse assenze mancheranno per squalifica il capitano Di Stefano, l’asso brasiliano Barrichello e Mariano, espulso sabato scorso contro la Mirafin, inoltre mancherà il baby prodigio Lucas (cannoniere del Cus con 14 centri), il giovane è in raduno con la nazionale italiana under 21. Al rientro il solo Debetio che ha scontato il turno di squalifica sabato scorso. Scelte obbligate per il tecnico campobassano che non potrà effettuare le solite rotazioni nello svolgimento del match. Una condizione che rende ancor più proibitiva la sfida di domani.

Nel campionato di serie B previsto il derby molisano tra lo Sporting Venafro e la Chaminade. Una partita che ha poco da dire in termini di classifica, i padroni di casa sono distanti dalla zona play off, la Chaminade è praticamente retrocessa nel campionato di serie C1. Manca solo la matematica per certificare la discesa dei rossoblu nel torneo regionale, una condizione che la giovane squadra di Cavaliere vorrebbe evitare proprio nel derby. Una stagione negativa per la società campobassana, partita male, finita peggio. La volontà è quella di ripartire con la domanda di ripescaggio e programmare la prossima stagione, ma prima bisogna chiudere con la massima dignità. Poco importa se c’è se il risultato non conta, le motivazioni vanno ricercate nel regalarsi una gioia e giocare una partita al massimo delle forze.