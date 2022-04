Pro loco di Roccavivara, si dimette il presidente Giuseppe Ferrara. Nell’ultima assemblea dei soci della Pro loco “Pro Canneto”, sono arrivate le inattese dimissioni del presidente Giuseppe Ferrara, dopo l’approvazione del Conto consuntivo 2021 e del Bilancio di previsione 2022. Con una nota inoltrata in redazione dal gruppo dei soci Pro Loco, riportiamo le motivazioni date dal presidente dimissionario: a distanza di 9 mesi sopraggiunge una difficoltà oggettiva con alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale rendendo la mia persona non più idonea a ricoprire il ruolo da Presidente. “Una decisione combattuta e sofferta – continua la nota – per le buone intenzioni che aveva cercato in tutti i modi di mettere in campo. Tale decisione, invece, esprime tutta la delusione e l’amarezza per essersi trovato, in così poco tempo, a scontrarsi con “qualche membro dell’Amministrazione comunale” anche sulla giusta e prevista autonomia decisionale, sulla programmazione degli eventi e delle manifestazioni”.