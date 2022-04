Resta sempre alto il numero dei contagi da Covid in Molise. L’ultimo bollettino Asrem riporta 371 nuovi positivi sui 1834 tamponi processati, con il tasso di positività al 20, 2%. E’ ancora Campobasso il centro più colpito, con 79 nuovi casi, seguito da Termoli con 38 e Isernia con 21. Ma ci sono anche 331 guariti, di cui 37 nel capoluogo. Il report giornaliero riporta anche due ricoveri in Malattie infettive del Cardarelli, dove i pazienti ospedalizzati sono in totale 31, di cui 20 in Infettivi, 10 in Anziano fragile ed uno in Terapia intensiva. Gli attualmente positivi in Molise sono 8.325 mentre il numero delle vittime, dall’inizio della pandemia ha raggiunto purtroppo quota 600.