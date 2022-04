CLN CUS MOLISE 4

CHAMINADE 2

(3-0)

Cln Cus Molise: Oliveira, Sabia, Spina, Fierro, Lagioia, Garocchio, Buonicore, Palamaro, Trematerra, Del Vecchio, Picciano. All. Di Stefano.

Chaminade: Ciccaglione, Amore, Assante, D’Amico, De Vivo, Fierro, Mancini, Massa, Minervini, Toscano,

Arbitro: Maglione di Termoli. Crono: Campanella di Campobasso.

Marcatori: Trematerra (2), Spina pt; Buonicore, Amore, Mancini st.

Note: ammoniti Palamaro e Minervini.

Il Circolo La Nebbia Cus Molise under 19 conquista il derby con la Chaminade e prosegue la sua marcia nella zona nobile della classifica. Adesso la selezione di Antonio Di Stefano è a soli due punti dal terzo posto occupato dal Real San Giuseppe, prossimo avversario dei rossoblù domenica al Palaunimol. Nella sfida giocata mercoledì capitan Oliveira e compagni, hanno dato prova di grande maturità e qualità confermando tra l’altro di essere un ottimo gruppo. Pronti via e la Chaminade ci prova con una conclusione di Massa parata da Oliveira. Lo stesso portiere del Cln Cus Molise riparte palla al piede e conclude con la sfera che viene deviata in corner da Ciccaglione. Ci pensa Raffaele Trematerra con una bella azione personale a portare in vantaggio il Cln Cus Molise. Lo stesso numero 4 poco più tardi realizza il gol del raddoppio con un bellissimo colpo di tacco. La Chaminade non ci sta e prova ad allentare la pressione mandando al tiro Amore, Oliveira non si fa sorprendere. La squadra di Di Stefano gioca un bel futsal e trova anche il tris. Azione di Buonicore che impegna Ciccaglione, sulla respinta del portiere arriva Spina che non perdona. 3-0 Cln Cus Molise e squadre che vanno negli spogliatoi. Nella ripresa il copione del confronto non cambia: il Cln Cus Molise continua a fare la partita e la Chaminade, con grande determinazione e impegno prova ad accorciare le distanze. Trematerra assiste Sabia che non inquadra lo specchio. La gioia del gol è solo rimandata. Ci pensa Buonicore in contropiede con una bella azione personale a chiudere di fatto la pratica con il timbro del 4-0. La Chaminade viene fuori nel finale di gara e accorcia le distanze. D’Amico offre ad Amore che gonfia la rete e poi, proprio sulla sirena i ragazzi di Pasqualone vanno nuovamente a bersaglio con Mancini. Finisce con il Cln Cus Molise in festa per tre punti pesanti. Soddisfatto al termine del confronto il tecnico Di Stefano con la squadra che dedica la vittoria a Giovanni Orefice. “E’ stata una grande vittoria ottenuta con un’ottima prestazione da parte dei ragazzi – sottolinea Di Stefano – i tre punti li dedichiamo a Giovanni che ha subito un brutto infortunio al ginocchio. A lui, da parte di tutti noi, l’augurio di una pronta guarigione”.