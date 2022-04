Eduardo, oltre le sue opere, oltre i suoi drammi che accompagnavano alla risata l’amarezza e il dolore per le differenze ingiuste che la vita fa, sempre, tra chi ha mezzi e chi non ne ha. Eduardo, oltre il suo genio che il mondo intero ha riconosciuto tale e ammirato sul palcoscenico. Per 4 sere in scena in Molise, prima al Loto di Ferrazzano poi al Fulvio di Guglionesi “Tavola tavola, chiodo chiodo” spettacolo tratto da appunti, articoli, corrispondenze e carteggi di Eduardo. Protagonista sul palco l’attore Lino Musella che e’ anche autore della rappresentazione e ha curato il progetto insieme a Tommaso De Filippo. Per il pubblico una emozione dopo l’altra. In scena c’è lo scrittoio orginale di Eduardo. Musella dà

voce e corpo alle parole delle lettere indirizzate alle Istituzioni, ai discorsi al Senato, agli appunti, ai carteggi relativi all’impresa estenuante per la costruzione e il mantenimento del Teatro San Ferdinando. C’è l’Eduardo incalzato dalle banche. Eduardo non considerato dalla politica, Eduardo intervistato da Roberto Gervaso. E infine Eduardo, senatore a vita e la sua invettiva contro le istituzioni sempre più disattente al mondo del teatro.

Bravissimo Lino Musella, attore noto al grande pubblico perché tra i protagonisti di “Gomorra”, ma anche in molti film acclamati da critica e pubblico, compresi i recenti “E’ stata la Mano di Dio” di Sorrentino a “Qui Rido io” di Martone. Per lui sul palco del Loto ogni sera soldout e lunghissima standing ovation finale.