Due persone con Covid decedute riportate nell’ultimo nel bollettino dell’Asrem: un uomo di 49 anni di Vinchiaturo che era ricoverato in Malattie infettive il quale, però, da tempo, soffriva di altre patologie e una donna di 87 anni di Lesina che era in Anziano fragile. Sono 600 le vittime che avevano contratto il virus registrate dall’Azienda sanitaria regionale, da inizio pandemia. Ancora alto il numero dei nuovi positivi: 464 su 2602 tamponi refertati tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è al 17,8%. sono 387 i guariti.

Due i ricoveri: uno in Terapia intensiva e uno in Anziano fragile. Una dimissione, invece da Malattie infettive.

Sono 29 i pazienti con Covid in cura al Cardarelli, 1 appunto in Rianimazione, che dunque non è più vuota e 18 in Malattie infettive.

Il numero più alto di nuovi contagi riguarda sempre Campobasso con 68 casi, segue Termoli con 53. Impennata a Bojano, con 33 nuovi positivi, 26 quelli di Isernia, 25 di Larino, 17 di Venafro, 14 di Santa Croce di Magliano, 11 di Pesche e Ripalimosani, 10 di San Giacomo degli Schiavoni. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Sono 8286 gli attualmente positivi nella nostra regione.