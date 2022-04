Anche la Lega Pro potrà sperimentare l’applicazione del var nel corso delle semifinali e della finale play off. Lo ha deciso ieri il consiglio direttivo della Lega introducendo cosi’ una sperimentazione all’avanguardia capace di limare al massimo l’errore arbitrale come sta accadendo in serie A. Soddisfazione espressa dal presidente Ghirelli: sei gare in cui provare questa cabina di regia affidata ad arbitri di serie A e serie B. Per ora il Var in Lega Pro sarà soltanto sperimentale. Non è prevista per ora ufficialmente un’introduzione dal prossimo torneo. All’assemblea ha partecipato anche il patron del Campobasso Mario Gesuè che domani sarà in tribuna a Selvapiana per assistere al secondo tempo di Campobasso – Turris, già rimandata due volte: il ventisei febbraio per neve, il ventitrè marzo per casi covid in eccesso nella fila campane. Cudini tenderà al modulo a tre punte per un solo tempo di gioco, un fatto insolito che il tecnico non ha vissuto ne da giocatore, tanto meno da allenatore. Pace sconterà il turno di squalifica deciso dal giudice sportivo domenica contro la Vibonese. Via al toto formazione che rivedrà Rossetti e Liguori titolari ed uno fra Merkaj, Di Francesco, Bolsius ed Emmausso a completare il reparto. Le ottime impressioni destate da Nacci a Francavilla oltre al gol potrebbero candidarlo ad una maglia dal primo minuto. E’ tornato ad allenarsi Bontà dopo la bronchite e sarà a disposizione per domani pomeriggio.

In difesa potrebbe tornare Fabriani al posto di Sbardella. Il tecnico della Turris Bruno Caneo ha speso parole di elogio per i suoi nonostante il ko di Avellino. L’allenatore ha confermato di aver ritrovato la squadra persa a dicembre e che i play off ora sono alla portata. Ad oggi il distacco fra Campobasso e Turris è di quattro lunghezze. Non avendo effettuato sostituzioni il giorno del primo tempo, Caneo e Cudini saranno liberi di scegliere chi mandare in campo. Dalle 14:30 di domani Campobasso – Turris riprenderà dal primo del secondo tempo sul punteggio di 2-1 per i campani e sarà diretta dallo stesso arbitro, Angelucci di Foligno.

Il Campobasso comunica prezzi popolari per la partita di domenica contro la Vibonese, la penultima interna. La tribuna centrale costerà 35 euro, la laterale 20, tribuna inferiore 10, mentre la curva nord e sud sono state abbassate al prezzo popolare di cinque euro con riduzioni ad un euro soltanto per donne e bambini. In questa maniera la società intende convocare un numero importante di tifosi allo stadio per quello che potrebbe essere un crocevia decisivo per la salvezza diretta.