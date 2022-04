Andamento altalenante della pandemia in Molise con i nuovi casi che comunque continuano a essere alti. 450 i positivi riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem su 3407 tamponi refertati tra molecolari e antigenici. un numero considerevolmente più alto di test rispetto alle 24 ore precedenti. Si è così abbassato di molto il tasso di positività, sceso al 13,2%. Sono 301 i guariti. Non ci sono nuovi decessi ma tre sono i ricoveri: uno in Malattie infettive e 2 in Anziano fragile, reparto dal quale comunque c’è anche un dimesso.

Al Cardarelli salgono a 30 i pazienti con Covid in cura, di cui nessuno in Terapia intensiva e 20 in Malattie infettive.

Il numero più alto di nuovi positivi riguarda sempre Campobasso, con 81 casi, 74 quelli di Termoli, 36 di Isernia, 15 di Agnone, 14 di Bojano, 11 di Larino e 10 rispettivamente di Campomarino, Castelmauro, San Martino in Pensilis e Venafro. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 8211.