Partita scoppiettante a Francavilla, i lupi recuperano un punto di vitale importanza per la classifica nei secondi finali. Emozioni, errori, belle giocate, non è mancato nulla in terra pugliese. Al termine della gara un pareggio meritato per il Campobasso capace di rimontare per ben tre volte gli avversari. Le note positive: una dimostrazione di carattere, la squadra ha reagito con un piglio positivo agli schiaffi arrivati da Patierno e compagni. Secondo tempo davvero ottimo, tre gol realizzati ed uno subito, nell’unica occasione dei locali, su indecisione di Raccichini. Inoltre, Liguori è il primo giocatore ad arrivare in doppia cifra, 10 reti per l’esterno ex Recanatese, esploso nel girone di ritorno a suon di gol e assist. Menzione anche per Nacci, elemento misterioso durante tutta la stagione, si è fatto trovare pronto al momento giusto con una prestazione importante condita da una bellissima marcatura. Le note negative riguardano la fase difensiva, nel primo tempo la difesa ha fatto acqua da tutte le parti, 12 gol subiti nelle ultime tre gare, 59 in totale, al momento il Campobasso ha la peggior retroguardia del campionato. Numeri che contano, ora come ora, davvero poco, l’obiettivo salvezza è sempre più vicino. Poco importa se si subisce tanto, al contempo si realizza con continuità, e a Francavilla è stato aggiunto un altro mattoncino, l’opera è davvero vicina alla sua conclusione. La stima salvezza dovrebbe essere individuata intorno ai 42 o 43 punti, secondo una nostra previsione, se tale idea dovesse essere confermate in questo finale di campionato, ai rossoblu mancano massimo due lunghezze per restare in Lega Pro.

Sono 4 i punti di vantaggio sull’accoppiata Taranto – Messina, i pugliesi hanno due gare in meno, la prima si giocherà domani allo Jacovone contro il Monopoli, i siciliani hanno effettuato il percorso netto e domenica ci sarà proprio la sfida tra le due squadre da giocare al San Filippo – Franco Scoglio. Archiviata la goleada di Francavilla, i lupi preparano la sfida contro la Turris, o meglio il secondo tempo. Si gioca giovedì, a Selvapiana alle 14.30, il recupero della gara interrotta alla fine del primo tempo per neve lo scorso 26 febbraio. Si ripartirà dal risultato di 1 a 2 maturato al termine della prima frazione di gioco, Leonetti e Tascone a segno per i campani, marcature intervallate dal calcio di rigore realizzato da Liguori. Una gara particolare, considerato che si giocherà solo per 45 minuti, un tempo per provare a rimontare e chiudere la contesa almeno in parità. Cudini potrebbe ruotare qualche elemento, praticamente certo il rientro di Rossetti in attacco dopo il turno di squalifica. Turris che è tornata in campo ieri sera dopo due settimane di stop per problematiche covid del gruppo squadra. Nel posticipo della 35esima giornata, l’Avellino ha superato la squadra di Caneo per 1 a 0 grazie al gol messo a segno da Di Gaudio al minuto 85.