SPARTAK CASERTA 3

CLN CUS MOLISE 5

(2-2 primo tempo)

Spartak: Callipo, Federico, Napoletano, Tartaglione, Hyka, Laurenza, Paone, Colella. All. Vitale.

Cln Cus Molise: Oliveira, Sabia, Spina, Lucas, Lagioia, Trematerra, Buonicore, Brunale, Fierro, Del Vecchio, Garocchio. All. Di Stefano.

Arbitro: Buonocore. Crono: Falco.

Marcatori: Lucas, Spina, Laurenza, , Hyka pt; Sabia, Spina, Hyka, Buonicore.

E’ un colpo pesante in chiave playoff quello piazzato dalla formazione under 19 del Cln Cus Molise under 19 corsara sul campo dello Spartak Caserta. Gara equilibrata con il primo tempo chiuso in perfetta parità e ripresa che ha visto gli uomini di mister Di Stefano piazzare l’allungo sul 4-2 prima del rientro solo parziale dei locali con Buonicore che ha messo la parola fine al confronto fissando il finale sul 3-5. Grazie a questa affermazione il Circolo La Nebbia resta a stretto contatto con le migliori del gruppo N e si appresta ad affrontare altre due gare in successione, il derby di domani sera contro la Chaminade alla palestra Sturzo e il match interno di domenica contro il Real San Giuseppe. Due sfide non certo semplici ma che potrebbero rendere ancora più bella la classifica dei ragazzi rossoblù. “Abbiamo vinto una partita importante – rimarca mister Di Stefano – ma la strada da percorrere è ancora lunga per arrivare all’obiettivo. Ci attendono partite importanti e dobbiamo mantenere sempre alta la concentrazione. Voglio fare un plauso a tutto il gruppo per l’impegno e la professionalità dimostrata fino ad oggi. Se sono arrivati questi risultati è merito della costanza e della passione che i ragazzi, insieme a me e a tutta la società, mettono quotidianamente sul campo per portare in alto questi colori”.