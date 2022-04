Ieri mattina ha preso il via il progetto “Punto di vista fra pari: un quadro di riferimento comune per promuovere la tolleranza e la comprensione reciproca in Europa” che vedrà l’incontro dei ragazzi degli Istituti Scolastici Superiori di Agnone con 18 studenti e 8 insegnanti provenienti da Romania, Turchia, Grecia e Isole Azzorre.

Uno scambio di idee, valori, tradizioni e lingue che risulterà proficuo sia per la parte ospitante che per la parte ospitata.

“Durante questa settimana, gli studenti avranno modo di comprendere e scoprire l’importanza dell’incontro con l’altro. Avranno modo di tessere rapporti che stimoleranno la loro curiosità. In un mondo così interconnesso, scambiare informazioni e conoscenze con le persone che vivono distanti da noi rappresenta un modo per costruire nuovi orizzonti e per contribuire al processo di globalizzazione che stiamo vivendo negli ultimi decenni. Solo stringendo legami con persone oltre confine saremo in grado di costruire una realtà senza barriere, che faccia della diversità il proprio punto di forza e che elimini ogni forma di discriminazione. – ha commentato il Sindaco Daniele Saia – Alla costruzione di muri dovremo contrapporre, soprattutto in un periodo così drammatico, la costruzione di ponti che ci portino verso un processo di progresso comune. Perché, in fondo, siamo tutti uguali. Non esistono distinzioni che tengano. Auguro buon lavoro a tutti agli studenti, sono sicuro che i docenti sapranno guidarli attraverso esperienze uniche che porteranno per sempre nel loro bagaglio culturale. Il ringraziamento di tutta l’Amministrazione va all’intero team di professionisti del mondo scolastico per aver accolto con determinazione questo progetto.”