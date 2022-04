Inserimento e reinserimento lavorativo, il Comune di Torella del Sannio pubblica l’avviso per le borse lavoro. Sono tre le borse lavoro previste dall’amministrazione comunale di Torella del Sannio, della durata di tre mesi ciascuna, con una remunerazione mensile lorda pari ad euro 450,00. La borsa lavoro prevede una formazione e attività rivolte alla pulizia, piccola manutenzione delle strade e del verde pubblico e attività connesse alla raccolta dei rifiuti. Tra i requisiti, cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione europea, residenza anagrafica nl Comune di Torella del Sannio, 18 anni, condizioni di non occupazione e/o disoccupazione, non interdizione dai pubblici uffici, idoneità fisica all’attività oggetto della borsa di studio. Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 11 aprile 2022, alle ore 10.00, a mano presso gli Uffici comunali, oppure via mail ai seguenti indirizzi: comune.torelladelsanniocb@legalmail.it; sindaco@comune.torelladelsannio.cb.it Sul sito del Comune di Torella del Sannio è disponibile il modulo di domanda.