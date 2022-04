Share on Twitter

Il contagio da Covid in Molise continua a correre. Sono infatti 358 i nuovi positivi su 816 tamponi processati, con il tasso di positività che schizza al 43,8%. E’ quanto emerge dall’ultimo bollettino Asrem. E’ sempre Campobasso la città più colpita, con 104 nuovi contagi, seguita da Termoli con 34, Isernia con 9. Ma ci sono anche 698 guariti. Da segnalate purtroppo una nuova vittima. Si tratta di un 77enne di Termoli, che era ricoverato nel reparto Anziano fragile. 4 i ricoveri e due le dimissioni dal Cardarelli, dove i pazienti attualmente ricoverati sono 28. di cui 19 in Malattie infettive, 9 in Anziano fragile. Gli attualmente positivi sono 8.062 mentre il numero delle vittime sale a 598.