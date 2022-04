Tragico incidente stradale nel tardo pomeriggio sulla statale 652 per Sant’Angelo del Pesco. Ha perso la vita un ragazzo del posto di 35 anni che, alla guida della sua Lancia Y, si è scontrato frontalmente con una Mercedes. Niente da fare per il giovane, solo qualche contusione per il conducente della Mercedes. Sul posto i Carabinieri per i rilievi in attesa del magistrato che dovrà autorizzare la rimozione della salma.