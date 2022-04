Share on Twitter

David di Donatello 2022, ‘È stata la mano di Dio’ di Paolo Sorrentino e ‘Freaks Out’ di Gabriele Mainetti guidano la classifica dei film più nominati, con 16 candidature ciascuno.

Nella candidatura per la catoria “Miglior Trucco” ci sono anche due fratelli di Isernia, Emanuele e Davide De Luca, in corsa per la 67esima edizione del premio più prestigioso del cinema italiano.

Le cinquine dei David sono state annunciate oggi, a circa un mese dalla serata di premiazione, in diretta in prima serata su Rai1 da Cinecittà, il prossimo 3 maggio.

A seguire, nella classifica dei film più nominati ci sono: ‘Qui rido io’ di Mario Martone, con 14 candidature; ‘Ariaferma’ di Leonardo Di Costanzo e ‘Diabolik dei Manetti Bros’, con 11 candidature ciascuno; ‘A Chiara’ di Jonas Carpignano, ‘I Fratelli De Filippo’ di Sergio Rubini e ‘Ennio’ di Giuseppe Tornatore, con 6 candidature ciascuno.