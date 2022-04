In Molise nella settimana appena trascorsa contagi in ulteriore lieve aumento, ma la terapia intensiva resta vuota. Negli ultimi sette giorni i nuovi positivi sono stati 2.642 contro i 2.578 della settimana precedente. Il tasso di positivita’ risale al 18 per cento, la settimana scorsa era crollato all’11,8 per effetto di un ricalcolo (erano stati inseriti tutti insieme nel bollettino Asrem molti tamponi riferiti a giorni precedenti). Complessivamente i tamponi processati negli ultimi sette giorni sono stati 14.666. Sale leggermente anche il il numero degli attualmente positivi: oggi sono 8.403 i malati di covid in regione, 61 in piu’ rispetto a lunedi’ scorso (quando i contagiati erano 8.342). Invariata la situazione dei ricoveri: resta vuota la terapia intensiva e restano 27 i pazienti in area medica. In leggero rialzo i decessi: 7, uno in piu’ rispetto alla settimana precedente. In aumento i guariti: 2.542 in sette giorni.