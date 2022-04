A caccia del pass per la fase finale dei Campionati Nazionali Universitari. Il Cus Molise calcio a 5 scende in campo domani pomeriggio alle ore 15 a Fisciano per affrontare il Cus Salerno. Nella gara di andata giocata alla palestra Sturzo la selezione di Marco Sanginario si è imposta 4-1. La qualificazione, però, resta apertissima con i campani che venderanno cara la pelle per provare a ribaltare il risultato. Di contro i ragazzi molisani hanno già dimostrato il loro valore e non intendono fare regali. Centrare il pass per le fasi finali dei Cnu vorrebbe dire proseguire sulla strada intrapresa negli ultimi anni con il futsal che ha saputo sempre recitare un ruolo da protagonista mettendo in difficoltà e battendo selezioni di assoluto spessore e qualità. Le medaglie messe in bacheca nel corso degli anni sono la conferma dell’ottimo lavoro svolto dal selezionatore Sanginario e dai suoi ragazzi. Certo, ogni anno è diverso dall’altro e confermarsi nello sport non è mai facile ma capitan Petrella e compagni hanno la possibilità di aggiungere un altro tassello prezioso al mosaico con una qualificazione che confermerebbe il team molisano ai vertici di questa specialità anche in ambito universitario. E sarebbe senza dubbio una bella soddisfazione visto il lavoro svolto per arrivare così in alto. Bisognerà però fare i conti con un Cus Salerno che nella gara di andata ha dimostrato di essere squadra di valore.