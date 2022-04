“Ci troviamo sulla stessa linea, ora aspettiamo la stesura del nuovo piano operativo sanitario per verificare se quello che ci siamo detti verrà realizzato.” queste le parole del presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice, dopo l’incontro con il commissario ad acta Donato Toma e il nuovo sub commissario Giacomo Papa.

Un incontro lungo oltre due ore, si è discusso della carenza di personale e delle criticità dei servizi sanitari in basso Molise: “Il commissario Donato Toma ha indicato i suoi indirizzi e ha recepito- riferisce il comitato- nella totalità le nostre proposte attraverso un confronto chiaro e sincero.”

“Abbiamo messo in risalto che le strutture sanitarie del basso Molise pubbliche che sono solo due il San Timoteo e il “Vietri” di Larino, non hanno bisogno di interventi di natura strutturale, perché di recente costruzione, ma va potenziato il personale e bisogna investire in nuove tecnologie: tutto questo si può realizzare in due anni.” ha detto Nicola Felice.

Il comitato, ha messo in evidenza la necessità di indire concorsi per i primari, potenziare il reparto di Emodinamica un servizio salvavita e hanno chiesto che il pronto soccorso dell ‘ospedale San Timoteo di Termoli torni ad essere un unità operativa complessa.

Incontro terminato con la consegna di un documento dettagliato con riflessioni e proposte stilato dal comitato, ora non resta che attendere la stesura del nuovo POS per capire se quanto discusso, proposto e dichiarato verrà preso in considerazione.

“La programmazione- conclude Felice- ovviamente non può non rispettare i parametri del Decreto Balduzzi, fino a quando non verrà modificato.”