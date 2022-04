Share on Twitter

La madre della bambina scomparsa sabato sera a Sant’Angelo Limosano è indagata per abbandono di minore. Lo confermano fonti investigative. L’iscrizione sul registro degli indagati è avvenuta oggi e le stesse fonti riferiscono che si tratta in questa fase di un “atto dovuto” e che le indagini proseguono non tralasciando “alcuna ipotesi”.