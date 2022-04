Tutto riparte dalle immagini del ritrovamento della piccola Nicole incastrata tra la terra e la vegetazione in una zona impervia nelle campagne di Sant’Angelo Limosano. Il giorno dopo la grande gioia per l’esito positivo di una vicenda che ha tenuto il Molise e l’Italia per ore con il fiato sospeso, il caso della bambina scomparsa e ritrovata dopo quasi 15 ore è tutt’altro che chiuso. Ci sono molte zone d’ombra, molti punti ancora da chiarire, ma è anche chiaro che ci si sta muovendo con grande prudenza trattandosi di un caso che coinvolge una minore.

La bambina stamattina era ancora ricoverata al Cardarelli, sottoposta ancora ad accertamenti. Sta bene, ma è evidente che nulla potrà essere tralasciato sulle sue condizioni di salute anche per verificare cosa è accaduto nelle lunghe ore trascorse dalla piccola fuori casa. Nicole è stata sentita per due volte in modalità protetta dalla polizia, alla presenza di esperti: una prima volta ieri e poi ancora oggi. Le sue parole a quanto pare combaciano con la ricostruzione fornita nell’immediatezza dei fatti dalla mamma e quindi una fuga da casa dopo un rimprovero. Pare chiarito anche il mistero del giubbino rosa. La bambina lo indossova al momento del ritrovamento, ma nelle prima denuncia ai Carabinieri non veniva menzionato. Probabilmente la piccola l’ha indossato lei stessa prima di allontanarsi.

Nicole ha anche potuto rivedere la mamma. Nelle indagini c’è però un punto da chiarire più importante degli altri. Secondo ambienti investigativi sarebbe emersa anche l’ipotesi di un allontanamento della mamma della bambina dalla casa per alcuni minuti nella sera in cui poi Nicole è scomparsa. Una versione questa che però viene seccamente smentita al momento da altre fonti qualificate delle forze dell’ordine che parlano di voce priva di fondamento. Decisive saranno le prossime ore quando si capirà se il caso di Sant’Angelo Limosano è un caso da archiviare o se al contrario nasconde ancora un’altra verità.