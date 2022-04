Share on Twitter

Share on Facebook

Tre vittime covid nella giornata di oggi al Caraderelli. Sono una 83enne di Isernia, un 91enne di Sant’Agapito e un 72enne di Termoli. I nuovi positivi invece sono 166. I tamponi processati sono stati 1122 e dunque il tasso di positività si attesta al 14,8 per cento. In ospedale 2 ricoveri e 2 dimissioni, sono ora 27 i pazienti ricoverati e la terapia intensiva resta vuota. I guariti sono 55, gli attualmente positivi salgono aa 8.403. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, numeri a 2 cifre solo a Termoli (30), Isernia (15) e Campobasso (14).