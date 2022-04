Nell’ambito di un incontro organizzato con i cittadini residenti nella frazione di Fontesambuco, situata nell’agro di Agnone, l’Amministrazione comunale ha presentato le nuove linee d’intervento che interesseranno diversi punti della zona.

700 mila euro saranno destinati alla sistemazione del dissesto idrogeologico che interessa la contrada, in modo da tutelare alcune delle case edificate in punti a rischio. Altri 300 mila euro saranno destinati al rifacimento della strada interpoderale San Gaetano Casella per interventi di sistemazione e bitumatura. Inoltre, tramite i fondi del PNRR, la struttura dell’ex scuola sarà riqualificata in un centro polifunzionale e di aggregazione.

“Siamo stati molto entusiasti di aver potuto organizzare questo appuntamento subito dopo la fine dell’emergenza pandemica. – ha commentato il Sindaco Daniele Saia – La questione rurale è uno degli ambiti di azione prioritari per questa Amministrazione e intendiamo dar voce alle istanze di chi vive le problematiche di tali zone. Per questo motivo, prossimamente, saranno organizzati incontri anche nelle altre frazioni ricadenti nel territorio agnonese.”