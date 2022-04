Nei giorni di sabato 30 aprile e domenica 1° maggio 2022 una delegazione degli alunni del Pontificio Collegio Ucraino “San Giosafat” in Roma, guidata dal Rettore P. Luis Caciano, sarà presente nella Diocesi di Termoli-Larino.

Sabato 30 aprile alle ore 20 presso la Concattedrale di Larino il coro del Collegio Ucraino eseguirà un Concerto per l’Ucraina. Mentre domenica 1° maggio alle ore 10,30 presso la Cattedrale di Termoli il Rettore e gli alunni del Collegio Ucraino celebreranno la Divina Liturgia in rito bizantino.

Le offerte raccolte sia durante il Concerto a Larino che durante la celebrazione della Divina Liturgia a Termoli saranno devolute all’Esarcato Apostolico Ucraino d’Italia e finalizzate ad aiuti umanitari alla popolazione ucraina colpita dal “massacro insensato” di una “guerra ripugnante” (Papa Francesco).

Nel raccomandare ai mezzi di comunicazione la massima diffusione degli eventi in programma, si invitano tutti i fedeli della Diocesi a prendere parte a questi due importanti appuntamenti e a rispondere con generosità alla richiesta di aiuto di questi nostri fratelli.