Contagi in calo rispetto ai giorni scorsi ma il Molise torna sopra quota 8mila malati di Covid. E’ la sintesi dell’ultimo bollettino sulla pandemia. Nelle ultime 24 ore in regione a fronte di 2.637 tamponi processati sono emersi 389 nuovi positivi. Il tasso di positività scende così al 14,7 per cento. Non si registrano nuovi decessi mentre sul fronte ospedaliero la giornata è stata caratterizzata da due nuovi ricoveri e da una dimissione. Salgono così a 30 i pazienti Covid al Cardarelli, ma la terapia intensiva resta vuota. I guariti sono 41, molti di meno rispetto ai nuovi contagiati e per questo il numero degli attualmente positivi sale a 8.295. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, in testa sempre le città: Campobasso con 79 contagi, Termoli con 33 e Isernia con 24. Ma sono solo 6 gli altri comuni con numeri a 2 cifre: Agnone con 17, Larino, Poggio Sannita e San Martino in Pensilis con 11 e Campomarino e Venafro con 10 positivi.