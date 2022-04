“Non possiamo che accogliere con piacere la prospettiva che è stata data allo stabilimento Stellantis di Termoli”. Lo afferma il presidente di Legambiente Molise Andrea De Marco commentando l’investimento da 2,3 miliardi di euro per realizzate a Termoli la gigafactory, fabbrica di batterie del gruppo Stellantis, che porterà alla riconversione dello stabilimento molisano nel quale attualmente si producono motori endotermici. “Un investimento che va a diradare i dubbi che in passato insistevano su uno stabilimento rimasto uno degli ultimi poli in grado di creare occupazione in Molise – continua De Marco – Auspichiamo ora che tale investimento sia supportato da un percorso di potenziamento del sistema formativo regionale, indirizzando i percorsi di studio verso le competenze necessarie ad intercettare le nuove opportunità che questa transizione comporterà”. Sulla questione interviene anche il presidente nazionale di Legambiente Stefano Ciafani: “Invece di lamentarsi sul possibile bagno di sangue per l’automotive – afferma -, il nostro governo deve accompagnare la transizione ecologica di questo settore verso l’inevitabile e auspicabile passaggio dal motore endotermico a quello completamente elettrico nei prossimi anni. A livello internazionale c’è un grande fermento su questo fronte. Noi auspichiamo – continua Ciafani – il protagonismo del nostro Paese, senza dover rincorrere gli altri paesi, e la gigafactory di Termoli va proprio in questa direzione. Auspichiamo la stessa soluzione anche per la filiera degli accumuli per l’elettricità prodotta da fonti rinnovabili intermittenti come eolico e fotovoltaico ma straordinariamente importanti per decarbonizzare il sistema elettrico del paese entro il 2035”.