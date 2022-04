Nelle ultime 24 ore risalgono decessi e contagi in regione. Le vittime sono 3: un 93enne di Campobasso, una 97enne di Ururi e un 76enne di Sessano. I nuovi positivi invece sono 516 su 2.747 tamponi processati. Il tasso di positività è al 18,7 per cento. Nel bollettino anche 180 guariti. Gli attualmente positivi sono ora quasi 8mila. Sul fronte ospedaliero si registrano 3 nuovi ricoveri e 4 dimissioni. Sono ora 29 i pazienti ricoverati al Cardarelli, ma la terapia intensiva resta vuota. Per quanto riguarda la provenienza dei nuovi casi, in testa Campobasso con 107 positivi, poi Termoli con 73 e Isernia con 28. Numeri a due cifre anche in altri 8 comuni: Venafro (18), Larino (17), San Martino e Riccia (13), Campodipietra (12), Ripalimosani (11), Bojano e Macchiagodena (10).

E come sempre il venerdì è arrivato anche il monitoraggio settimanale sulla pandemia realizzato dall’Istituto superiore di sanità. L’indice Rt del Molise sale a 1,34, la regione resta a rischio moderato. L’incidenza è in lieve calo: 877 mentre la settimana scorsa era 890. Per quanto riguarda l’occupazione dei posti letto, il dato sale in area medica al 18,8 per cento, ma resta a zero per quanto riguarda le terapie intensive.