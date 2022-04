Turno di recupero per il Cln Cus Molise nel torneo di A2, seconda giornata di sosta in serie B, la Chaminade Campobasso tornerà in campo sabato prossimo. Domani pomeriggio al Palaunimol, i cussini ricevono la Mirafin di Ardea. Partita di recupero per Barrichello e compagni, le due società si sono accordate per posticipare l’incontro valevole per la ventiduesima giornata di campionato. Unico obiettivo, tornare al successo, mister Sanginario ha potuto lavorare con calma durante le ultime due settimane senza gare ufficiali. La squadra si è ritemprata, diversi elementi hanno recuperato dal punto di vista fisico per vivere al meglio il finale di stagione. Cinque gare alla fine della regular season, il Cus Molise per avere la certezza di partecipare alla post season ha bisogno di 3 vittorie, o almeno due successi ed un pareggio. A partire da domani contro la penultima della classe, il Mirafin è reduce da sette sconfitte consecutive ed è praticamente già retrocesso nel campionato di serie B. Il Cus non può assolutamente sbagliare e imporre un ritmo forsennato sin dalle prime battute di gioco. La squadra dell’ateneo detiene al momento, ed in condivisione con il Genzano, il titolo di miglior retroguardia del campionato, un record da preservare assolutamente nella sfida di domani. Calendario alla mano il percorso non è semplice, eccezion fatta per Mirafin e Pescara, Debetio e compagni affronteranno tre squadre di altissima classifica, Genzano, Lazio, diretta inseguitrice play off, e infine la capolista Active Network. Appuntamento domani pomeriggio alle 16 per la gara contro i laziali.

Nel campionato di serie B, secondo stop consecutivo. Sosta tecnica imposta per le nazionali e per la disputa delle final eight di Coppa Italia. La Chaminade è di fatto retrocessa in C1, manca solo un punto per la matematica discesa in C1. La società vuole chiudere in modo dignitoso il torneo, nelle ultime quattro uscite, e poi programmare il futuro. Dal campo, questo finale può essere utile per i tanti ragazzi chiamati in causa per accumulare esperienza. Nel futuro c’è chiaramente la volontà di presentare domanda di ripescaggio e ricreare entusiasmo intorno alla squadra. Negli ultimi anni la Divisione calcio a 5, ha avuto sempre difficoltà per la creazione degli organici del torneo cadetto, condizione che con grande probabilità si ripresenterà, per questo motivo la squadra rossoblu ha ottime possibilità di giocare in serie B anche la prossima stagione. Sicuramente è un discorso ad ampio raggio, in estate ci saranno le dovute riflessioni, ora bisogna chiudere il campionato nel miglior modo possibile, a partire dal derby contro lo Sporting Venafro della prossima settimana.