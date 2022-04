Avviso pubblico per idonei alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato, il Comune di Trivento aderisce alla piattaforma AsmeL@b. L’amministrazione comunale trignina fa sapere che è in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, SS Concorsi n.29 del 12 aprile l’Avviso pubblico per Idonei alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato nei Comuni aderenti all’Accordo aggregato ex art. 3-bis, legge n. 113/21. Il Comune di Trivento è tra i primi sottoscrittori dell’accordo con oltre 60 enti ai quali si stanno aggiungendo sempre più Comuni su tutto il territorio regionale e nazionale. L’Avviso di selezione per vari profili professionali è rivolto a tutti i cittadini. La candidatura è più facile e veloce del classico concorso pubblico. A partire dalla data di pubblicazione in GURI, sarà possibile inoltrare la domanda di candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma www.asmelab.it, con accesso tramite SPID. La procedura sarà attiva dal 12 al 27 aprile. I profili professionali per i quali è possibile candidarsi sono i seguenti: Istruttore Direttivo Amministrativo – Cat. D, Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile – Cat. D, Istruttore Direttivo Contabile – Cat. D, Istruttore Direttivo Tecnico – Cat. D, Istruttore Direttivo di Vigilanza – Cat. D, Istruttore Direttivo Informatico – Cat. D, Istruttore Direttivo – Assistente Sociale – Cat. D, Istruttore Direttivo – Agronomo – Cat. D, Esperto rendicontazione – Cat. D, Istruttore Amministrativo – Cat. C, Istruttore Amministrativo – Contabile – Cat. C, Istruttore di Vigilanza – Cat. C, Istruttore Tecnico – Geometra – Cat. C, Istruttore Informatico – Cat. C, Educatore Asilo Nido – Cat. C. La prova selettiva relativa a ciascun profilo prescelto consiste in quiz a risposta multipla e si svolge da remoto. Per tutte le informazioni si rinvia al link: https://www.asmel.eu/elencodiidonei. Contatti: 081-7504515; asmelab.candidati@asmel.eu