“Adesso, Signor Presidente, vorrei congedarmi e tornare a lavorare”. Si è chiusa così, con ampia soddisfazione, la conversazione tra il Presidente della Regione, Donato Toma, e il Capo del Governo, Mario Draghi. Oggetto della conversazione la nomina del nuovo sub Commissario alla Sanità, l’avvocato Giacomo Papa, designato all’unanimità dal Consiglio dei Ministri. Si ricompone quindi la struttura commissariale, resa monca dalle dimissioni dell’uscente, Annamaria Tomasella, passata lo scorso gennaio alla direzione generale dell’Azienda Sanitaria della Sardegna.

“Sono contento della nomina e ringrazio sia il Governo sia il Presidente Toma per la fiducia che mi è stata accordata”, questo il commento a caldo di Papa. “Il io – ha proseguito – sarà un ruolo di supporto al Commissario e andrò ad inserirmi nel solco di un lavoro che è già stato fatto molto bene”. “Conosco la materia – ha concluso papa – avendo già lavorato con il Presidente Toma nella veste di suo consigliere giuridico, ruolo dal quale, pur non essendo prevista alcuna incompatibilità, mi dimetterò nelle prossime ore”.

Anche Donato Toma si è dichiarato ampiamente soddisfatto: “Finalmente si ricompone la struttura commissariale – ha detto – cosa che ci consente adesso di lavorare a pieno regime per la soluzione delle tante questioni aperte. Incontrerò Papa a stretto giro – ha concluso Toma – per definire l’agenda di lavoro”. “No comment” invece la riposta del Presidente Commissario nei confronti degli interventi di natura politica che avevano avversato la nomina di Papa, in particolare quello dell’On. del M5S, Antonio Federico.

Indubbiamente la nomina di Papa rappresenta un punto a favore di Donato Toma e della sua strategia di ridefinizione della Sanità regionale.