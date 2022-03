I poliziotti della Squadra Mobile di Campobasso hanno arrestato un uomo di 38 anni, residente a Termoli, con precedenti per droga. Era in macchina, in centro ma non si è fermato all’alt degli agenti cercando di far perdere le sue tracce. Ne è nato un inseguimento e l’uomo è stato bloccato in Via Corsica. Dai controlli è emerso che non aveva patente, revocata in precedenza, e aveva, nascosto, un grammo di cocaina. Altri 10 grammi della stessa sostanza stupefacente sono stati trovati in casa del 38enne, insieme a materiale per pesare tagliare e confezionare la droga. Dall’analisi dei dati sul telefonino i poliziotti hanno appurato, inoltre, che l’uomo aveva realizzato un vero e proprio mercato di spaccio di cocaina in città.