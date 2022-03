CUS MOLISE 2

CUS ROMA 0

Cus Molise: Tucci, Casonato, Lapenna, Marchetti, Cioccia (58’ Staffieri), Calabrese, D’Aversa, D’Addario, Cavaliere (62’ Bautto), Colabella (85’ Lalli), Della Ventua (78’ Iacobelli). All. Cordone.

Cus Roma: Faticanti, Emanuele (60’ Petra), Talarico (77’ Buratti), De Melo, Fruscella (79’ Di Maria), Marcony, Lococo (73’ Cazuki), Rigutini (83’ Gizzi), Rafter, Tertibolese , Camara. All. Mostarda.

Arbitro: Carano di Campobasso.

Marcatori: 30’ Tucci, 80’ D’Addario.

Note: ammonito Talarico. Espulso all’80’ Faticanti per fallo da ultimo uomo su Staffieri.

Vola a Cassino la selezione di calcio a undici del Cus Molise che supera all’inglese il Cus Roma nel return match delle qualificazioni e conquista così un posto nella fase finale dei Campionati Nazionali Universitari. Nella gara giocata al Passarelli di Campodipietra la formazione di Mario Cordone si impone con un gol per tempo al cospetto di un’avversaria generosa che si è fatta vedere in area molisana ma non è riuscita a centrare il bersaglio grosso anche grazie a Diego Tucci impiegato nella circostanza tra i pali e bravo a farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Per il resto i padroni di casa hanno amministrato bene il confronto bissando il successo ottenuto nella capitale.

La cronaca – Il Cus Molise si vede al 20’ con un cross di D’Aversa sul quale nessun compagno arriva all’appuntamento con la sfera. La risposta laziale arriva alla mezzora. Assist di Camara per Rafter, Tucci vola a deviare la conclusione del numero nove. Sessanta secondi dopo arriva il vantaggio del Cus Molise: Lapenna cambia gioco da sinistra a destra, D’Addario crossa e Talarico intercetta la palla con la mano. Dagli undici metri si presenta Tucci che mette la palla sotto al sette. Prima del riposo i padroni di casa si rendono pericolosi con un calcio piazzato di D’Aversa che l’estremo difensore blocca a terra. Nella ripresa la sfida cala di intensità, il Cus Roma prova a riequilibrare il confronto e va vicina all’1-1 con una deviazione sotto misura di Talarico che si stampa sul palo (69’). Poi in contropiede, all’80’ i padroni di casa trovano il raddoppio. Staffieri lanciato nello spazio si invola verso la porta, salta Faticanti che lo atterra al limite dell’area e becca il cartellino rosso. In porta va Buratti. Del calcio di punizione si incarica D’Addario che gonfia la rete. Cus Molise 2 Cus Roma 0. I ragazzi d’Ateneo centrano il pass per Cassino dove cercheranno di arrivare il più lontano possibile.