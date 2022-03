Un “pullmino dell’indipendenza” con pedana per disabili motori per la cooperativa Lai: questo l’obiettivo della cooperativa che, insieme al gruppo Volape e all’azienda Izzi fai da te, ha organizzato per venerdì 1 e sabato 2 aprile la raccolta fondi con la vendita dell’uovo solidale, presso il centro commerciale Izzi fai da te di Isernia in Via Sant’Ippolito a partire dalle ore 9.00.

La cooperativa L.A.I., che gestisce il centro socio educativo “La fabbrica delle idee”, ha l’urgente necessità di rispondere anche al bisogno dei propri utenti con difficoltà motorie.

Per poter far fronte alle nuove necessità di questi utenti, nel quadro di un percorso di vita indipendente che gli consenta di frequentare le strutture di recupero e aggregative, si rende necessario l’acquisto di un mezzo che abbia una pedana di sollevamento.

L’uovo avrà, al suo interno, come elemento caratterizzante ed unico la sorpresa realizzata dagli utenti disabili della Cooperativa L.A.I.

La donazione avrà il prezzo minimo di euro 12.00