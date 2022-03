Si torna nei teatri molisani con “Appuntamenti a Teatro”, undici spettacoli che tra aprile e maggio si terranno sui palchi del Teatro Savoia di Campobasso, dell’Auditorium Unita’ d’Italia di Isernia e del Teatro Italo Argentino di Agnone. “Si torna a teatro – annuncia la Fondazione Molise Cultura – per testimoniare una presenza fondamentale che e’ mancata nel periodo Covid, per ridare slancio e vita alla cultura, ma anche agli attori, alle compagnie, agli operatori e professionisti dello spettacolo che, piu’ di altri, hanno sofferto negli ultimi due anni” Dopo la produzione molisana “Il mio nome e’ Tempesta. Il delitto Matteotti”, in scena oggi e domani al Savoia di Campobasso (con repliche poi il 5 aprile a Potenza e l’8 aprile a Agnone), domenica prossima 3 aprile al Savoia spazio alla danza con “Open”, lo spettacolo firmato dal celebre ballerino e coreografo statunitense Daniel Ez-ralow. Un cast di otto danzatori e danzatrici della sua compagnia americana con talenti e stili differenti (dalla danza classica alla danza moderna, dalla ginnastica alla street dance) ha lavorato per creare un insieme di brevi quadri dove le coreografie fondono danza contemporanea e musica classica. Il 23 aprile a Campobasso e il 24 ad Agnone protagonista invece la musica di Leo Quartieri con lo spettacolo “Improvvisazione in/quadro – Dal Barocco al Jazz”, una coproduzione Associazione Culturale Musicisti Molisani e Fondazione Molise Cultura. Ad Agnone il 6 maggio ci sara’ un’altra produzione molisana, lo spettacolo “Gratitira”. Torna poi anche l’operetta con “Gran gala’ dell’Operetta – Strass, papillons….e champagne”, concerto-spettacolo con un cast di 25 artisti previsto il 24 aprile a Campobasso e il 25 aprile a Isernia. La grande musica d’autore in programma l’8 maggio con il ritorno a Campobasso di Roberto Vecchioni che sette anni dopo il suo concerto in piazza al Corpus Domini torna stavolta in teatro in versione unplugged, accompagnato da un esponente storico della Pfm Lucio Fabbri (piano, mandolino e violino) e da Massimo Germini (chitarra acustica). Il cantautore milanese affronta i temi a lui piu’ cari anche attraverso monologhi e racconti, intervallati dai brani recenti dell’ultimo album “L’Infinito” e da alcuni classici del suo repertorio. Infine il 18 maggio a Campobasso il 19 maggio a Isernia, l’omaggio a Luciano De Crescenzo con l’adattamento teatrale di “Cosi’ paro’ Bellavista”, diretto e adattato da Geppy Gleijeses, prodotto tra gli altri da Alessandro Siani. Sul palco un gruppo di attori napoletani a partire da Marisa Laurito, la migliore amica di De Crescenzo, che sara’ la moglie di Bellavista e fino a Nunzia Schiano.