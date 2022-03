Continua a essere alto il numero di nuovi positivi in Molise. Sono 420 quelli riscontrati su 1942 tamponi refertati, tra antigenici e molecolari e riportati nell’ultimo bollettino dell’Asrem. Sono sempre di più, però, i guariti nelle ultime ore: 643. Il tasso di positività è al 21,6%.

Da registrare anche un nuovo decesso: Un uomo di 89 anni di Venafro che era in cura in Anziano fragile. Salgono a 591 le vittime da inizio pandemia.

Il numero più alto di nuovi positivi riguarda Campobasso con 95 casi, segue Termoli con 58, Isernia con 34, Montenero di Bisaccia con 15. 14 i casi di Larino, 13 di Venafro, 12 di Riccia, 10 di Bojano. Numeri inferiori negli altri comuni interessati.

Ci sono 3 nuovi ricoveri: 2 in Malattie infettive e 1 in Anziano Fragile, ma anche 2 dimessi: 1 da Malattie Infettive e 1 da Anziano fragile.

Sono 33 i pazienti con Covid al momento in cura al Cardarelli (20 in Malattie infettive) e nessuno è in Terapia intensiva.

Gli attualmente positivi in Molise sono 7411.