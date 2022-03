Quanti sono i posti di lavoro stagionali, collegati alle attività turistiche in Molise. E quali le qualifiche che vengono maggiormente richieste.

A chi possono rivolgersi le aziende che cercano personale e che invece lamentano la mancanza di camerieri, aiuto cuoco, addetti alle pulizie delle camere.

In un settore che negli ultimi due tre anni ha avuto una impennata nei numeri, tanto da finire spesso sotto i riflettori nazionali e perfino occupare paginate su quotidiani di risonanza mondiale, tipo il New York Times, c’è ancora molto da fare e da migliorare. Anche a cominciare dalle professionalità.

La Confcommercio, per venire incontro alle aziende che trovano difficoltà nel reclutare personale, ha lanciato l’iniziativa della Borsa Lavoro Turismo. L’idea è creare una specie di banca dati alla quale poter attingere a seconda delle esigenze.

Entro il 17 aprile, chiunque abbia esperienza nel settore turistico, può proporre la propria candidatura e offrire la disponibilità alle imprese.

Sarà sufficiente inquadrare il qr code di questa locandina, presente sul sito web della Confcommercio per essere messi in contatto con le ditte che cercano la persona con quelle caratteristiche.

“E’ sempre più urgente e indispensabile – ha dichiarato la direttrice di Confcommercio Irene Tartaglia – disporre di un osservatorio regionale che rilevi i fabbisogni formativi della Regione. Ci sono esempi come quello del Trentino – ha aggiunto Tartaglia – dove questo servizio è organizzato e gestito dalla Regione con i centri per l’impiego e le associazioni di categoria. Il nostro auspicio – ha concluso – è che la Regione possa presto dotarsi di questi strumenti, intanto abbiamo lanciato l’iniziativa e fatto da apripista, saremo ben lieti di essere emulati dalle istituzioni”.