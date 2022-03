Un postino di 51 anni, Vincenzo Cicerone, di Venafro, ha perso la vita questa notte in un tragico incidente avvenuto lungo la Strada Provinciale tra Vairano Patenora e Ailano.

Il dipendente delle Poste, in servizio a Pratella, stava rientrando a casa alla guida della sua Fiat 500 quando per cause in corso di accertamento ha perso il controllo della vettura che si è ribaltata poco dopo l’incrocio. Il veicolo ha terminato la sua corsa urtando contro la carreggiata.

L’uomo è stato ritrovato da una pattuglia di vigilanza privata che ha lanciato l’allarme. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese ha estratto il 51enne dalle lamiere, affidandolo ai sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Al vaglio dei Carabinieri della compagnia di Piedimonte Matese la dinamica dell’incidente