Una 38enne di Campobasso ma residente a Benevento, Antonella Lancia, 38 anni, è morta in un incidente stradale lungo la Strada Statale Appia, tra Benevento e San Giorgio del Sannio. La donna era alla guida della sua Fiat Idea, con accanto un uomo di 39 anni, di San Giorgio del Sannio, quando, per cause non ancora accertate, l’auto si e’ schiantata contro un platano a bordo strada. La parte anteriore della monovolume e’ andata completamente distrutta e la donna ha battuto la testa contro il parabrezza, mandandolo in frantumi. Gravi le condizioni del 39enne che e’ stato trasportato al vicino pronto soccorso dell’ospedale Rummo di Benevento, dove e’ ricoverato in prognosi riservata. Sull’accaduto indagano i carabinieri del comando provinciale di Benevento.