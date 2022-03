Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale 17, tra Campochiaro e Guardiaregia. Un camion-gru è uscito di strada ribaltandosi poi nella scarpata. Il conducente è rimasto ferito e dopo essere stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del fuoco di Campobasso è stato soccorso dal 118 e si trova ora all’ospedale Cardarelli di Campobasso per i gravi traumi riportati. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine che stanno svolgendo ora accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente. Particolarmente complesse le operazioni di rimozione per le quali è stato necessario chiedere l’intervento di un mezzo speciale dalla Campania. La gru in questione ha pochi mesi di vita e un valore di circa un milione di euro.