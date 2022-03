Meriti al Foggia per il 5 a 2 maturato allo Zaccheria, il Campobasso ha giocato un ottimo primo tempo prima di cadere sotto i colpi di una squadra che ha dimostrato una maggiore caratura qualitativa. Troppo ampio il passivo finale per quello che si è visto sul campo, i lupi hanno avuto l’opportunità di pareggiare i conti con Tenkorang, poi i rossoneri hanno arrotondato il risultato. Bellissima partita nel complesso, due squadre in salute che non si sono risparmiate, Campobasso che non esce dalla Zaccheria ridimensionato, anzi, la squadra di Cudini ha dimostrato ancora una volta, di poter giocare alla pari contro tutti gli avversari. Certo, si poteva e si doveva fare meglio in particolar modo nei gol al passivo a partire dalla velocità con la quale si è subito gol sia nel primo che nel secondo tempo. Errori singoli sicuramente, errori di reparto altrettanto, meriti dell’avversario ancor di più. Questa l’analisi della sfida di domenica.

Voltare subito pagina, domani si recupera la sfida contro il Picerno rinviata lo scorso 5 marzo. Il ciclo ravvicinato prevede domani la sfida in terra lucana, poi trasferta a Francavilla domenica, giovedì 7 aprile il secondo tempo contro la Turris a Selvapiana, infine sempre in casa domenica 10 aprile avversaria di turno la Vibonese. Impensabile fare un ragionamento su tutte le partite, concreto concentrarsi sul recupero contro il Picerno per chiudere il discorso salvezza. La situazione ad oggi vede il Campobasso con 4 punti di vantaggio su Messina e Taranto, appaiate a quota 36 all’ultimo posto play out. Il Taranto, fermo per problematiche covid da due settimane, dovrà recuperare tre gare (Palermo domani, poi Catania e Monopoli), il Messina ha effettuato il percorso regolare. I lupi di Cudini devono ancora giocare 5 partite e mezzo, dove, secondo una previsione servono almeno tre punti per stare tranquilli. Campobasso che merita appieno la salvezza diretta, per quanto dimostrato in tutto l’anno ed in particolare nel girone di ritorno. Quella di Foggia è stata appena la terza sconfitta del 2022, la prima meritata, considerato che nelle altre due Paganese e Monterosi la squadra di Cudini avrebbe meritato ben altro risultato. Squadra concentrata per la trasferta al “Curcio” di Picerno, campo in erba sintetica, ci sono le possibilità per tornare a casa con un risultato positivo. Il Picerno dopo una fase centrale del girone di ritorno dove ha ipotecato la salvezza, ha ottenuto solo 4 punti nelle ultime 6 uscite, una flessione che ci può stare dopo aver effettuato un percorso importante. Insomma, una partita assolutamente alla portata del Campobasso, Cudini potrebbe ruotare qualche pedina, ma non è esclusa una riproposizione degli 11 iniziali di Foggia.