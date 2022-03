In Molise le famiglie a rischio povertà energetica a causa del rincaro dei costi oscillano da un minimo poco superiore ai 31 mila nuclei familiari ad un massimo di quasi 47 mila. E’ quanto emerge da una elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia di Mestre su dati Istat. Il Molise, insieme a Campania, Sicilia, Calabria e Basilicata è tra le regioni in cui la frequenza della povertà energetica viene classificata tra il 24 ed il 36%. Si tratta di famiglie, fa sapere la Cgia, “che si trovano nell’impossibilità di procurarsi un paniere minimo di beni e servizi energetici: ovvero riscaldamento, illuminazione, utilizzo di elettrodomestici. Quelle più a rischio sono costituite da un elevato numero di componenti, vivono in abitazioni datate e in cattivo stato di conservazione, il capofamiglia è giovane, spesso indigente e/o immigrato